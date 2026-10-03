Junts a Sánchez: "Si opten per electoralisme com han fet fins ara, convoquin eleccions"

Iñaki Berasaluce - Europa Press
GIRONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat al PSOE i al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que si volen solucions Junts hi són quan vulguin, però que "si opten per electoralisme com han fet fins ara, convoquin eleccions", després del 'no' als decrets de l'habitatge en la votació en el Congrés d'aquest divendres.
Ho ha dit aquest dissabte en declaracions als periodistes en el Consell Nacional de la JNC a Riudarenes (Girona), on afirma que Junts no farà demagògia, ja que estan concentrats en les solucions: "No es pot descarregar l'escut social a costa de la classe obrera i treballadora".
"El Govern si vol és a temps de rectificar", diu Turull, ja que recorda que hi ha Consell de Ministres cada setmana i creu que el dimarts que ve si es volgués podria haver-hi una nova proposta, perquè remarca que saben quines són les demandes de Junts.
"TERRENY DE LA DEMAGÒGIA"
Preguntat per una eventual convocatòria d'eleccions, Turull ha assenyalat que "si Pedro Sánchez fa com ha fet fins ara, electoralisme a costa dels més vulnerables, és fàcil que acabi convocant eleccions per moure'ns en el terreny de la demagògia i en el terreny de la polarització".
En canvi, diu que si Sánchez "realment fa el que té l'obligació de fer un president d'un govern, que és solucionar els problemes de la gent, té una proposta sobre la taula que, a més, pot rebre el consens majoritari".
"Si convoquen eleccions, ens anem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha amb el model de país que estan gestionant la gent del PSOE, de Sumar, de Podem, etcètera, doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar", afegeix.
FONS VOLTOR
Ha insistit que si la intenció és anar contra els fons voltor, per Junts no hi ha cap problema, però reitera: "No posem com a fons voltor a aquella gent, que, per exemple, ara molta gent gran complementa la seva pensió perquè es fia d'un lloguer d'un pis que és el resultat dels esforços de tota la seva vida", insisteix.
Turull remarca que tot té solució i que Junts sí que vol protegir "als vulnerables de debò" però considera que això ha d'anar a costa de l'Estat.
"L'única cosa que cal fer és donar seguretat jurídica a la gent que pot ampliar l'oferta del mercat de lloguer, donar-li garanties, protegir als vulnerables però no a costa dels petits propietaris i parar els peus als fons voltor. Això no és politiqueria, és sentit comú", destaca.
PUIGDEMONT
Preguntat pel fet que si Sánchez avança eleccions, l'escenari electoral coincidiria probablement amb el retorn de Carles Puigdemont, Turull ha dit: "Fins que no vegem al president aquí no ens ho creurem, perquè ja hem vist que el Tribunal Suprem i els Justiciers i la 'toga nostra' són capaces de fer qualsevol cosa".
Finalment, sobre les declaracions del ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que amb el 'no' als decrets Junts acabarà desapareixent, Turull ha considerat que això ho diran els ciutadans de Catalunya, i que el que fa Junts és "pensar en el que està més d'acord amb els valors i les actituds que han fet gran" a Catalunya.
"Aquest és un país de la cultura dels esforços, on els esforços tenien premi. Amb aquestes polítiques que està fent aquest govern, castiguen els esforços", ha resolt.