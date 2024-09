Junts s'abstindrà en el debat de llei per regular els lloguers de temporada i habitacions

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avançat que el seu partit s'abstindrà en el debat de llei que es presentarà aquest dimarts al Congrés per part de Sumar, Podem, ERC, EH Bildu i BNG per regular els lloguers de temporada i habitacions, que comptarà amb el suport del PSOE i que depenia dels suports dels 'juntaires' i del PNB.

En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha argumentat que s'abstindran en la votació "pel fons i per les formes" ja que, d'una banda, consideren que envaeix competències de Catalunya i, d'altra banda, perquè no se'ls va permetre incloure canvis a la proposta.

També ha sostingut que té un sentit de la propietat que no havia escoltat ja que, al seu judici, la criminalitza: "Amb un tema que és d'emergència, el que no pots fer són gestos i polítiques per quedar bé i que no tens gens garantit que aniran bé", ha indicat Turull, que creu que amb aquesta mesura els propietaris de pisos els acabaran venent a les grans corporacions.