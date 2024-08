Junts reunirà la seva executiva dissabte telemàticament després del 'sí' en la consulta d'ERC

BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

Junts farà aquest dissabte una reunió telemàtica de la seva Executiva després del 'sí' de la militància d'ERC aquest divendres al preacord amb els socialistes per investir president de la Generalitat el primer secretari del partit, Salvador Illa.

Es reunirà per "valorar la nova situació política que aquesta decisió comportarà per al país i per al procés d'independència", informa en un comunicat.

Les bases d'ERC han avalat el preacord amb el PSC: dels més de 8.200 militants amb dret a vot, han votat 6.349 (77%), dels quals 3.397 (53,5%) han recolzat el preacord; 2.847 (44,8%) han votat en contra i 105 (1,7%) s'han abstingut (en blanc).