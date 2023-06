Junts reunirà l'executiva dimarts per abordar el relleu de Borràs al Parlament

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

L'executiva de Junts es renuirá dimarts a la tarda per abordar el possible relleu de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, a la cambra catalana.

Així ho han explicat fonts coneixedores a Europa Press, després que dijous la Mesa va retirar l'escó a Borràs seguint les ordres de la Junta Electoral Central (JEC) arran de la seva condemna per prevaricació i falsedat documental, que no és ferma.

Borràs no ha aclarit aquest divendres si és partidària que Junts la substitueixi al Parlament i ha negat que cap "instància" del partit hagi posat sobre la taula noms per rellevar-la de cara al ple convocat per elegir una nova presidència divendres vinent 9 de juny.