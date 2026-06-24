Junts retreu el veto del Govern a una llei d'autònoms i Cos ofereix diàleg per millorar les seves condicions

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -
Junts ha censurat aquest dimecres en el Congrés el veto que el Govern espanyol va presentar a una proposició de llei perquè els autònoms accedeixin a l'atur automàticament amb el tancament del negoci, y el vice-president primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha ofert diàleg per millorar les condicions del col·lectiu.
En la sessió de control al Govern, el portaveu adjunt de Junts, Josep Maria Cruset, ha dirigit una pregunta oral al vice-president primer per conèixer la seva valoració de la situació econòmica de Catalunya i per retreure el veto a la tramitació de la llei d'autònoms impulsada per la formació catalana.
Cruset ha subratllat que a Catalunya hi ha uns 600.000 autònoms que s'aixequen cada dia amb "pràcticament tot en contra" pel pagament d'impostos, cotitzacions i nòmines, per la qual cosa ha denunciat que el Govern vetés una llei que pretenia impulsar millores socials per als treballadors per compte propi.
"Mentre ells treballen, arrisquen i aguanten, sap què fa el seu govern? Vetar la llei de Junts per millorar la vida dels autònoms. Tota la llei, del primer a l'últim article. No la milloren, no la negocien, no l'esmenen, ni tan sols la debaten", ha retret Cruset a Cuerpo.
Per acabar la seva intervenció, el diputat de Junts ha dit que aquest veto és la "evidència" de la "feblesa" parlamentària del Govern i que l'Executiu només pensa en els treballadors per compte propi quan han de recaptar.
CATALUNYA CREIX MÉS QUE LA MITJANA D'ESPANYA
En el torn de rèplica, el vice-president primer ha començat remarcant que en termes de creixement del sistema productiu català en el primer trimestre de l'any va registrar un alça interanual del 2,9%, enfront del 2,7% d'Espanya.
També ha posat en valor que en l'inici de 2026 s'ha produït un rècord d'exportacions, amb més de 100.000 milions d'euros, alhora que s'ha consolidat com un dels principals receptors d'Inversió Estrangera Directa (IED) del país, amb un creixement del 150%.
Pel que fa a la situació dels autònoms, Carlos Cuerpo ha remarcat que Espanya explica en l'actualitat amb rècord d'autònoms i a més estan tenint cada vegada una major declaració d'ingressos i s'estan dedicant a activitats de major valor afegit.
Per resoldre el debat, Cuerpo ha reblat: "Sempre hi ha espai per seguir facilitant, simplificant la vida dels nostres autònoms disposats a parlar, senyor Cruset".