Junts retreu al TC "decorar jurídicament una estratègia d'Estat" contra l'independentisme

BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha retret al Tribunal Constitucional (TC) "decorar jurídicament una estratègia d'Estat contra l'independentisme".

"Aquesta estratègia no tanca per vacances", ha lamentat aquest dimecres en una anotació a Twitter recollida per Europa Press.

Ho ha dit després que el TC hagi rebutjat admetre a tràmit el recurs d'empara que van presentar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín contra les ordres de detenció que va dictar el Suprem per a tots dos per desobediència i malversació.