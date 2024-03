Junts retreu a Sánchez la seva renúncia als PGE per no "ensenyar les seves cartes"

MADRID, 20 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha retret al president del Govern central, Pedro Sánchez, que renunciés a aprovar els pressupostos generals del 2024 en assabentar-se de l'avançament electoral a Catalunya i ha atribuït aquesta decisió a que el PSOE no vol "ensenyar les seves cartes". Per contra, Sánchez ha contestat que ha desplegat una inversió rècord a Catalunya i ha apostat per la convivència.

"És una decisió de campanya, electoral no pas de país", li ha etzibat Nogueras en la sessió de control aquest dimecres a la cambra baixa. A més, li ha recriminat que ho fa perquè a l'hora d'elaborar els pressupostos es marquen les prioritats i "no agradaran a Catalunya".

Per contra, Sánchez ha respost que des que és a La Moncloa Catalunya ha rebut un finançament i una inversió pública "rècord" per part de l'administració general de l'Estat, "un 40% més de mitjana", que amb l'anterior administració de Mariano Rajoy (PP), segons ha subratllat.

Així mateix, ha destacat que ha impulsat la taula de diàleg i ha reactivat les comissions bilaterals reconegudes en l'Estatut d'Autonomia. En definitiva, ha defensat que està fent "una aposta clara" per la "convivència" i per l'"autogovern".