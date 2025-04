Junts retreu que es combati els aranzels amb "proclames de milions" no garantits

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat aquest dimarts el Govern de fer "proclames de milions que no té garantits" per combatre els aranzels imposats pel president dels Estats Units, Donald Trump.

"Saben que una part d'aquests recursos que han explicat públicament estan vinculats a que tirin endavant els decrets llei de suplement de crèdit. No ho tenen tancat, raó per la qual fan proclames de milions que no tenen garantits al Parlament", ha criticat en una roda de premsa a la cambra catalana.

Ha reiterat que lamenta que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no encapçalés la reunió que el Govern va mantenir amb els grups per respondre als aranzels, i ha explicat que esperen que els respongui al pla d'acció que van presentar en la trobada.

També ha assegurat que la millor eina per respondre a la crisi dels aranzels és que el Govern disposi d'uns pressupostos aprovats, "però fa temps que han llançat la tovallola perquè són conscients de la seva feblesa", ha afegit.

DECRETS LLEI

"Prefereixen governar a cop de decret, com veurem demà en el ple del Parlament. Així no es governa un país", ha recalcat Sales en referència als dos decrets llei que es votaran en el ple de la cambra, el de mesures urgents en matèria d'habitatge i urbanisme, i el de mesures urgents en matèria de contractació pública.

En espera que el seu grup decideixi què votaran, ha criticat les formes de l'executiu català però reclama que, en cas que tirin endavant, es tramitin com a projecte de llei "per poder fer aquelles esmenes necessàries parlades amb el sector".