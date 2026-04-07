Junts retreu al Govern central l'"absoluta manca d'informació" sobre l'arribada de migrants a Figueres (Girona)

MADRID/GIRONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
Junts ha registrat al Congrés gairebé una vintena de preguntes al Govern central per "revertir l'opacitat" i "davant l'absoluta manca d'informació i el desconeixement" de l'Ajuntament de Figueres (Girona) sobre l'arribada d'una trentena de persones migrants el passat 1 d'abril a un hotel de la ciutat.
En el document, recollit per Europa Press, Junts pregunta des de quin punt d'Espanya han estat traslladades les persones arribades a Figueres; quina és la seva condició i si són demandants d'asil. El grup català també vol saber qui ha pres la decisió de traslladar-los a aquest municipi concret i quins són els criteris que han motivat la decisió.
Així mateix, Junts pregunta a l'executiu de Pedro Sánchez pels mecanismes de seguiment d'aquestes persones migrants un cop instal·lades al municipi i sobre quin és el seu futur.
Junts ha demanat saber quins recursos s'han previst (sanitat, serveis socials, seguretat) per atendre'ls, qui es fa càrrec de l'allotjament en un hotel i quants diners es destina diàriament a cobrir les seves necessitats.
Quant al finançament, pregunta si el cost és assumit directament pel Govern central o es canalitza a través d'entitats col·laboradores, quina entitat és l'encarregada de gestionar el seu dia a dia i si hi ha previst un finançament addicional al municipi per "afrontar un augment de la demanda d'alguns serveis".
Finalment, demana informació sobre l'arribada de migrants als municipis catalans des d'altres punts d'Espanya des de l'inici de la legislatura.