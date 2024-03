Junts s'obre a retirar l'esmena a la totalitat als comptes si es compleixen les seves "condicions"

Batet ha contactat aquest dilluns amb Aragonès per traslladar-li que "encara hi ha marge per negociar"

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha mostrat aquest dilluns la disposició del seu grup parlamentari a retirar l'esmena a la totalitat als pressupostos si el Govern compleix les seves "condicions", entre les quals situa la proposta de bonificar el 99% de l'impost de successions.

En una roda de premsa al costat de la portaveu parlamentària, Mònica Sales, ha assegurat que la decisió d'esmenar a la totalitat els comptes respon "a la manca de voluntat" de l'executiu català de negociar-los, però ha afegit que no tanquen la porta a mantenir els contactes si accepten les seves condicions.

"Encara hi ha marge per negociar. L'esmena a la totalitat es pot retirar en qualsevol moment, però la pilota és a la seva teulada", ha manifestat Sales, després d'explicar que així ho ha traslladat el president de Junts al Parlament, Albert Batet, al president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest dilluns al matí.

Per Sales, el projecte de pressupostos de la Generalitat d'aquest any "no representa el model de país" de Junts i ha acusat el Govern de voler una adhesió als seus plantejaments, no una adhesió.

"Els pressupostos només servirien per perpetuar el desgovern i la mala gestió d'ERC", ha avisat la dirigent de Junts, després d'opinar que la predisposició negociadora del seu grup no ha estat recíproca per part de l'executiu català, en fons i en forma.