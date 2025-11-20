Junts, sobre la resolució contra García Ortiz: "Per al PSOE, la justícia deixa de ser justa quan els afecta a ells"

MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, s'ha queixat aquest dijous que els socialistes només critiquen les resolucions judicials quan els perjudiquen a ells. "Per al PSOE la justícia deixa de ser justa només quan els afecta a ells", ha indicat, en referència a la reacció del Govern central contra la condemna al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
En un àudio facilitat per Junts, Nogueras apunta que els catalans són "els menys sorpresos" per la decisió del Tribunal Suprem, que ha imposat una condemna de dos anys d'inhabilitació al fiscal general per revelació de secrets contra Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Els catalans som els menys sorpresos per aquest desenllaç, perquè coneixem el Suprem i també perquè sabem de qui depèn la Fiscalia", ha apuntat Nogueras, abans de recordar que el PSOE i el PP van pactar la composició del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i de concloure que "la corrupció espanyola està institucionalitzada, avui a Génova i demà a Ferraz".