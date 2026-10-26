Junts rep Toni Comín i Lluís Puig a la seva seu amb aplaudiments i estelades

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Membres de Junts han rebut aquest dilluns els exconsellers de la Generalitat Toni Comín i Lluís Puig a la seu del partit amb aplaudiments i estelades, i han desplegat una pancarta amb el lema 'Benvinguts a casa!'.
Acompanyats del secretari general de Junts, Jordi Turull; la secretària d'Organització, Judith Toronjo, i la germana de Comín, Betona, s'han fos en abraçades i han saludat molts dels presents.
Entre ells els esperaven hi havia el president del Parlament, Josep Rull; la líder del partit al Congrés, Miriam Nogueras; el portaveu de la formació, Josep Rius; el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Martí, i diputats a la cambra catalana com Albert Batet, i al Congrés, com Josep Maria Cruset i Pilar Calvo.
EXECUTIVA A PORTA TANCADA
Després tots han entrat a la seu del partit per celebrar una executiva a porta tancada, on han aplaudit Comín i Puig, a més d'expressar el desig que aviat puguin fer el mateix amb l'expresident de la Generalitat i president de Junts, Carles Puigdemont, segons han explicat fonts consultades per Europa Press.
Puig va tornar a Catalunya dimecres passat mentre que Comín ho va fer diumenge amb una excursió a peu (malgrat que dijous ja va visitar Madrid per prometre la Constitució per poder ser eurodiputat), mentre que Puigdemont es preveu que torni després de les eleccions generals del 29 de novembre.