Junts s'obre a renegociar el Pacte Nacional per la Llengua si hi ha una sentència "injusta" del 25%

Sales nega que la decisió de Junts de no signar-lo respongui a una qüestió partidista

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha manifestat la disposició de la seva formació a renegociar el Pacte Nacional per la Llengua en cas d'haver d'afrontar una sentència "injusta" del Tribunal Constitucional (TC) sobre el 25% de castellà a les aules o si el català no acaba sent llengua oficial a Europa.

Ho ha explicat en una roda de premsa a la cambra catalana en espera que aquest dimarts el Govern signi amb el PSC-Units, ERC i els Comuns a banda de diferents entitats socials, el Pacte Nacional per la Llengua, al qual Junts no s'ha volgut adherir perquè consideren que s'ha d'esperar a saber com es resoldran totes dues qüestions, "dues línies vermelles".

Després de preguntar al Govern si acatarà o no el dictamen del TC, ha defensat que el pacte hauria de ser una eina que permetés combatre aquesta i altres qüestions, i per això ha assegurat que treballaran per fer totes les propostes necessàries, que traslladaran al Govern, en cas que hi hagi un escenari negatiu als interessos del català.

"I per oferir-nos a renegociar aquest pacte per incorporar les mesures que calgui per afrontar una situació complicada, bé sigui una sentència desfavorable o si el català a Europa no acaba aconseguint el reconeixement oficial.

"ACORD DEL TRIPARTIT"

Per Sales, el contingut del pacte "és bàsicament un acord del tripartit que governa la Generalitat i ha negat que la decisió de Junts de no adherir-s'hi respongui a una qüestió partidista.

"No volem ser còmplices d'un exercici que sembla més pensant per sortir del pas i fer veure que s'actua o per generar un titular, que no pas per a una altra cosa", ha sostingut la portaveu parlamentària de Junts que, malgrat respectar que entitats com Òmnium Cultural i Plataforma per la Llengua el signin, ha destacat que no ho fa UstecStes.