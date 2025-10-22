Junts registrarà una proposició per rebaixar l'IRPF i Illa defensa una "fiscalitat progressiva"

El Govern estudia un informe que proposa prohibir la compra especulativa d'habitatge
El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha anunciat aquest dimecres que la seva formació registrarà al Parlament una proposició de llei per rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF i eliminar l'impost de successions i donacions, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, li ha respost que el Govern aposta per una fiscalitat progressiva: "Qui més té, més paga".
Durant la sessió de control al Govern del Parlament, Batet ha preguntat a Illa si "continuarà aplicant al dictat l'agenda de decreixement dels Comuns", i ha criticat que els catalans paguen més impostos que mai i que el Govern recapta més que mai.
La proposta de Junts planteja reduir els 4 primers trams a les rendes inferiors als 35.000 euros i augmentar l'import mínim exempt fins als 5.907 euros anuals, a més de bonificar al 99% l'impost de successions dels grups 1 i 2 i bonificar també al 99% les donacions vinculades a una activitat empresarial o professional de familiars propers.
Illa ha replicat que no té cap inconvenient a parlar de fiscalitat, però ha assenyalat que la de Catalunya i Espanya "està 2,7 punts per sota de la mitjana" de la UE, i que si es vol gaudir de serveis públics de països com Dinamarca, no es pot tenir una fiscalitat com la de Malta, i ha rebutjat que Catalunya sigui un infern fiscal.
QUOTES DELS AUTÒNOMS
Batet ha retret a Illa que no es pronunciés sobre la proposta inicial del Govern central d'augmentar les quotes als autònoms: "A Catalunya hi ha 600.000 autònoms. Qui els defensa? Perquè ja ha quedat clar que vostè no".
També el líder d'ERC a la cambra, Josep Maria Jové, ha criticat la proposta del Govern central i ha reclamat previsibilitat per a aquest col·lectiu per millorar la seva protecció social i la jubilació, a més de demanar a Illa que "faci les gestions oportunes", i si cal trenqui la disciplina de vot del seu partit al Congrés per defensar els autònoms.
Illa ha respost en tots dos casos que el Govern central ja ha anunciat que en el cas dels autònoms amb menys ingressos no s'augmentaran les quotes: "Crec que és escurar un plat on no hi ha oli, perquè ha quedat perfectament clar el que hi ha", ha defensat.
Ha afegit que els autònoms que no tenen els ingressos més elevats "tenen dret a tenir una fiscalitat ajustada a les seves circumstàncies", i s'ha mostrat partidari d'exercir la seva influència més que exhibir-la, en les seves paraules.
COMPRA ESPECULATIVA
Durant la sessió, la diputada de la CUP Laure Vega ha preguntat al president si es planteja "prohibir la compra especulativa" d'habitatge, arran d'un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) que considera legalment viable limitar la compra d'immobles d'ús residencial si no es destinen a un ús habitual, en zones tensionades declarades per la Generalitat.
Al Govern, ha dit Illa, no li ha passat per alt l'informe, i ha assegurat que "s'està estudiant", i que ell mateix va parlar amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per analitzar-lo.
Ha defensat que la seva política d'habitatge planteja prioritzar-lo com un dret, i que prendran "les mesures que legalment siguin pertinents i possibles" per aconseguir-ho, però que han de ser mesures amb un cert realisme i amb versemblança que puguin ser efectives.
PP I VOX
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha qüestionat el "malbaratament" de la Generalitat amb la creació d'organismes públics, grups d'experts i observatoris que, segons ell, contradiuen l'objectiu d'Illa de reduir despeses supèrflues.
En la rèplica, Illa ha dit que el Govern té un pla de millora de l'administració, i ha dit a Fernández que els consells que té per a ell, els pot traslladar a presidents autonòmics del PP que tenen "algun problema de gestió", i ha citat implícitament la gestió dels incendis forestals a Castella i Lleó o el cribratge del càncer de mama d'Andalusia.
Per la seva banda, el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha criticat la condonació dels pagaments indeguts a menors extutelats per la Generalitat, a la qual cosa Illa ha replicat que no es dona un tracte de favor a ningú, i ha lamentat les seves "mentides i falsedats".