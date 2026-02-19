Junts registra una proposició de llei per un salari mínim de referència català de 1.400 euros

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
Junts ha registrat aquest dijous al Parlament una proposició de llei per crear un salari mínim de referència a Catalunya de 1.400 euros per a aquest any, distribuïts en 14 pagues.
En la proposició de llei, a la qual ha tingut accés Europa Press, es concreta que el cobrament d'aquest salari equival a 19.600 euros bruts anuals per una jornada completa.
"Aquesta quantia inicial representa aproximadament el 60% del de la mitjana del salari a Catalunya l'any 2025, i suposa un increment respecte al salari mínim interprofessional estatal vigent, adaptat a la realitat socioeconòmica catalana", afegeix el text.
L'objectiu, apunten en la proposició de llei, és crear i regular un salari mínim de referència de Catalunya "com a instrument de referència per a la promoció de salaris dignes, adequats al cost de la vida de Catalunya".
També recalquen que aquest salari "complementa però no substitueix" el salari mínim interprofessional que estableix l'Estat.