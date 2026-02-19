Actualitzat 19/02/2026 12:34

Junts registra una proposició de llei per un salari mínim de referència català de 1.400 euros

Junts ha registrat aquest dijous al Parlament una proposició de llei per crear un salari mínim de referència a Catalunya de 1.400 euros per a aquest any, distribuïts en 14 pagues.

En la proposició de llei, a la qual ha tingut accés Europa Press, es concreta que el cobrament d'aquest salari equival a 19.600 euros bruts anuals per una jornada completa.

"Aquesta quantia inicial representa aproximadament el 60% del de la mitjana del salari a Catalunya l'any 2025, i suposa un increment respecte al salari mínim interprofessional estatal vigent, adaptat a la realitat socioeconòmica catalana", afegeix el text.

L'objectiu, apunten en la proposició de llei, és crear i regular un salari mínim de referència de Catalunya "com a instrument de referència per a la promoció de salaris dignes, adequats al cost de la vida de Catalunya".

També recalquen que aquest salari "complementa però no substitueix" el salari mínim interprofessional que estableix l'Estat.

