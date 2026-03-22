Junts registra una llei perquè el DNI es renovi automàticament abans de caducar

MADRID 22 març (EUROPA PRESS) -
Junts ha registrat una proposició de llei en el Senat sobre simplificació i racionalitat de tràmits ciutadans, que, entre altres coses, planteja que el Document Nacional d'Identitat (DNI) es renovi automàticament tres mesos abans de la caducitat, preferentment per via digital, i que només es requereixi la presència física quan sigui imprescindible per a la captura de fotografia o empremtes dactilars.
Així consta en el text de la iniciativa de Junts, a la qual ha tingut accés Europa Press, que modifica un article del decret de règim d'expedició del DNI perquè aquesta renovació es faci de manera automàtica amb notificació al titular.
Dins d'aquest apartat, Junts també recull que serà necessari renovar el DNI en els supòsits de variació de les dades que consten en el mateix, "en els quals serà imprescindible aportar els documents justificatius que acreditin aquesta variació".
A més del punt relacionat amb el DNI, Junts incorpora un nou apartat en el Reglament Hipotecari i en la Llei Hipotecària "garantint que les notes simples siguin vàlides per a tràmits administratius, accessibles digitalment, repetibles sense nova expedició ni pagament addicional, i assegurant la seva autenticitat i integritat mitjançant segell electrònic i codi de verificació".
En l'àmbit tributari, Junts modifica el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, perquè els certificats puguin expedir-se de forma automatitzada i digital, a fi de facilitar la seva presentació davant de tercers.