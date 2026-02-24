Junts registra una llei perquè Catalunya sigui un districte universitari i pugui gestionar l'accés a les universitats

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El grup parlamentari de Junts ha registrat al Congrés dels Diputats una proposició de llei per a l'establiment d'un districte universitari propi a Catalunya.
La norma presentada per la formació independentista, a la qual ha tingut accés Europa Press, proposa modificar la llei orgànica del sistema universitari (LOSU) incorporant dues disposicions addicionals.
Així, recull que, en reconeixement de les competències de la Generalitat en matèria d'universitats, a banda de la singularitat lingüística i cultural reconeguda per l'Estatut d'Autonomia, el sistema universitari de Catalunya "s'articularà com a districte universitari propi, amb plena capacitat d'ordenació del procediment d'accés i admissió dels estudis universitaris oficials impartits per les universitats del seu sistema".
En el marc del districte universitari propi, la proposició de llei fixa que la Generalitat "podrà establir, amb respecte als principis d'igualtat, mèrit i capacitat, criteris específics d'admissió, procediments comuns i mecanismes d'assignació de places, garantint alhora la mobilitat dels estudiants dins el sistema universitari espanyol i europeu".
En aquest sentit, la norma afegeix que l'exercici d'aquesta competència "es durà a terme amb ple respecte al dret fonamental a l'autonomia universitària, assegurant la participació efectiva de les universitats en la definició del model d'accés, amb l'objectiu de promoure l'excel·lència acadèmica, la innovació i la recerca".
També inclou una altra disposició addicional per transferir a la Generalitat la capacitat d'expedir i homologar els títols universitaris.
Així, mitjançant el que estableix l'article 150.2 de la Constitució, i en el termini màxim de sis mesos, la iniciativa de Junts estableix que es transferirà a la Generalitat la capacitat d'expedir i homologar els títols universitaris.