Junts recorda a Sánchez que no té majoria i l'insta a deixar de "colar el seu programa electoral" en cada decret

Li retreu que si de debò li interessessin els pensionistes, ja hauria aprovat un nou decret en el Consell de Ministres

MADRID, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha recordat al govern de Pedro Sánchez que no té majoria al Parlament i l'ha instat a deixar de "colar el seu programa electoral" en cada iniciativa. També ha dit que no acceptarà el "trágala" de l'executiu espanyol que sí assumeixen altres partits i ha manifestat que no són a Madrid per donar suport a cap govern.

Així ho ha dit en una entrevista a la Cadena Ser Catalunya, recollida per Europa Press, en resposta a les crítiques abocades pel Govern central contra el partit de l'expresident Carles Puigdemont, després que dimecres van votar en contra de convalidar el decret òmnibus que incloïa la revaloració de les pensions o la rebaixa al transport públic.

"Això va d'un govern que no té majoria i que intenta colar el seu programa electoral en cada una de les iniciatives que presenta. I aquí els partits que hi podem donar o no suport tenim dues opcions, acceptar el "trágala", ens ho mengem tot, perquè a veure què diràs (...) o plantar cara i dir 'així no'", ha explicat la dirigent de Junts.

Nogueras també ha afirmat que no són al Congrés per "regalar els vots" ni per donar suport a "cap govern", i que en canvi estan per "ser útils" i "complir la paraula". "Però ser útils no és deixar-se colar decrets. Ni dir sí a tot el programa electoral del PSOE o de Sumar i Podem", ha insistit, per afegir que si l'executiu espanyol no té majoria "no pot actuar com si la tingués".

A més a més, ha acusat el Govern central de no estar realment interessat en els pensionistes ni en la rebaixa dels transports perquè, segons ella, si ahir era així ja hauria convocat un Consell de Ministres extraordinari, hauria aprovat nous decrets llei, i la pujada de les pensions i les bonificacions "avui ja estarien publicats el BOE".

"Cada minut que passa que el Govern espanyol no aprova aquest decret amb les pensions, i els descomptes del transport, queda més clar que a aquest govern no els importen els pensionistes ni els descomptes en el transport públic", ha apuntat, després d'avançar que si no ho presenten ells, ho farà Junts a la cambra baixa.