Junts reclama deixar les "trinxeres" i assolir un mínim comú denominador en habitatge

Proposen suspendre els desnonaments d'habitatges de fons voltors i desgravaments fiscals
BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha reclamat aquest dilluns a totes les parts sortir de les "trinxeres" per arribar a un mínim comú denominador que faci possible que el reial decret del Govern central sobre mesures urgents en matèria d'habitatge tiri endavant.
"Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de les trinxeres i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi ha d'haver més casos com el de la Maricarmen", ha subratllat en una roda de premsa.
Amb les negociacions obertes, també ha demanat al Govern central que no aprofiti el decret per introduir "altres qüestions que no hi tenen res a veure, com va passar en altres ocasions com en el decret de les pensions".
Segons Rius, a principis de setembre van entregar al president espanyol, Pedro Sánchez, un redactat amb propostes en aquest àmbit que ja havien registrat altres vegades, per la qual cosa "no és una proposta reactiva, oportunista ni electoralista".
"El PSOE ha traslladat a Junts que l'està estudiant i que les mesures són vistes amb bons ulls", ha afegit.
MESURES
Entre aquestes mesures hi ha la petició que se suspenguin els desnonaments d'habitatges propietat de fons voltors; la limitació temporal de l'adquisició d'habitatge per part de grans operadors financers i immobiliaris, i la possibilitat de poder desgravar el cost del lloguer de l'habitatge habitual, el cost de la hipoteca, o abaixar els impostos als comptes d'estalvi destinats a la compra del primer habitatge.
A més a més, aposten per reduir l'IVA aplicable als habitatges, per la protecció dels deutors hipotecaris davant la venda dels seus crèdits a fons d'inversió a més de les persones grans que han de deixar el seu habitatge per anar a una residència.
Per Rius, treballen amb la voluntat d'arribar a un consens perquè el decret es pugui aplicar de manera immediata i serveixi "per frenar desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli aquests ajuts i mesures fiscals".
"El reial decret ha de fer compatible frenar el desnonament d'habitatges de fons voltors amb la protecció dels petits propietaris", ha recalcat Rius, que creu que la càrrega del cost dels desnonaments d'habitatges dels petits propietaris ha de recaure en l'administració.
S'OBREN A CONTINUAR NEGOCIANT
En espera del redactat que surti del reial decret, Rius ha assegurat que l'estudiaran, sense tancar la porta a continuar negociant fins que s'hagi de convalidar al Congrés.
Amb aquestes propostes, ha afegit, volen "donar aire" i actuar directament sobre la situació econòmica dels ciutadans que pateixen aquesta crisi.