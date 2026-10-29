Junts reclama a Collboni un pla de xoc per la Vila Olímpica per acabar amb la "deixadesa"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de Junts per Barcelona proposarà en el ple d'aquest divendres elaborar un pla de xoc per la Vila Olímpica, en el qual inclou recuperar el centre comercial Centre de la Vila i acabar amb la "deixadesa" en la qual veuen immers el barri.
En concret, reclama una intervenció coordinada per reallotjar les persones sense llar, actuacions específiques de neteja i manteniment, reforçar la presencia policial i adquirir el centre comercial, propietat de Mercasa, indiquen en un comunicat.
La portaveu de Junts, Neus Munté, ha sostingut que els problemes de la Vila Olímpica no són puntuals sinó el "resultat d'anys d'inacció d'un govern municipal" i degradar un barri que havia estat un símbol de modernitat per a la ciutat.
D'altra banda, presentaran un prec a l'alcalde, Jaume Collboni, al qual exigiran condemnar rotundament els disturbis del dissabte passat i que es desplegui un dispositiu per evitar que es repeteixin aquest dissabte: "Estan avisats".
Finalment, presentaran un altre prec per denunciar la "fiscalitat inflacionista" del govern municipal i l'impacte sobre les famílies vulnerables que, sosté, s'aprofiten de la inflació per augmentar els ingressos sense aprovar cap mesura explícita d'impostos.