Junts rebutjarà la proposta de Vox per prohibir el burca i registra un projecte propi al Congrés

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, i el diputat del partit Josep Maria Cruset
Junts votarà aquest dimarts en contra de la proposició de llei de Vox al Congrés per prohibir el burca i el nicab en espais públics tot i que han registrat un projecte propi que va en la mateixa direcció.

Fonts del partit han constatat que no han votat mai cap proposta de Vox al Congrés, i ara tampoc no ho faran perquè consideren que la formació de Santiago Abascal "és un partit polític anticatalà, antifeminista, en contra dels drets humans i que ha liderat la repressió contra Catalunya".

No obstant això, Junts ha registrat un projecte de llei que defensa la prohibició del burca i l'ús del vel en espais públics, la qual cosa recorden que ja van defensar al Parlament a banda que la seva regulació es pogués decidir amb el traspàs de competències en matèria d'immigració "que van tombar Vox, Podem i el PP".

