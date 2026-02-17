Junts rebutjarà la proposta de Vox per prohibir el burca i registra un projecte propi al Congrés

Alberto Ortega - Europa Press
BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
Junts votarà aquest dimarts en contra de la proposició de llei de Vox al Congrés per prohibir el burca i el nicab en espais públics tot i que han registrat un projecte propi que va en la mateixa direcció.
Fonts del partit han constatat que no han votat mai cap proposta de Vox al Congrés, i ara tampoc no ho faran perquè consideren que la formació de Santiago Abascal "és un partit polític anticatalà, antifeminista, en contra dels drets humans i que ha liderat la repressió contra Catalunya".
No obstant això, Junts ha registrat un projecte de llei que defensa la prohibició del burca i l'ús del vel en espais públics, la qual cosa recorden que ja van defensar al Parlament a banda que la seva regulació es pogués decidir amb el traspàs de competències en matèria d'immigració "que van tombar Vox, Podem i el PP".