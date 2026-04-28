Junts rebutjarà al Congrés el Consorci d'Inversions pactat entre els socialistes i ERC

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Junts rebutjarà en la votació d'aquest dimarts al Congrés la presa en consideració del Consorci d'Inversions pactat entre els socialistes i ERC, amb la qual cosa no aconseguirà passar el primer tràmit.
En una roda de premsa a la cambra catalana, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha recordat que el seu grup ja s'ha posicionat dues vegades en contra de la creació d'aquest òrgan, per la qual cosa ha assegurat que en la votació del Congrés seran "coherents" amb aquesta posició.
"Serem coherents", ha explicitat Vergés, que no ha volgut donar més detalls sobre aquesta iniciativa ni tampoc sobre el vot que el seu partit emetrà en relació amb el decret de la pròrroga de lloguers.