Junts rebutja l'acord UE-Mercosur i exigeix a Agricultura, Sanitat i Consum comparèixer al Congrés

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 15 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'agricultura de Junts al Congrés, Isidre Gavín, ha rebutjat aquest dijous l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur que recentment ha rebut el vistiplau del Consell de la Unió Europea, i ha demanat la compareixença al Congrés dels ministres d'Agricultura, Sanitat i Consum perquè donin explicacions.
Als passadissos del Congrés, Gavín ha denunciat que tal com està redactat l'acord ara tindrà "un greu prejudici per a l'agricultura, especialment per a les petites i mitjanes empreses agrícoles i ramaderes".
El diputat també ha denunciat que l'acord permetrà introduir a Europa substàncies que estan prohibides al continent i que, assegura, són "perjudicials per a la salut".
En aquest escenari, Gavín ha dit que el seu partit vol que passin pel Congrés el ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas; el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy; i la ministra de Sanitat, Mónica García, perquè garanteixin que tant l'agricultura, com la salut i el consum per a la ciutadania estiguin protegits.
Així mateix, el diputat ha recordat que els pagesos catalans van organitzar talls a les carreteres de Girona, Barcelona i Lleida per protestar contra l'acord. Finalment, es van reunir amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i van decidir aixecar els talls amb la promesa del Govern d'intentar minimitzar l'impacte en el camp de l'acord comercial.
Gavín ha avisat que aquest compromís pot quedar en "paper mullat" si els ministeris competents no prenen les mesures per garantir que l'acord no suposi un perjudici per a l'agricultura i la ramaderia.