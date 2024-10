Junts rebutja els "xantatges" de Sánchez i exigeix que Catalunya controli els seus ingressos

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha avisat aquest dimecres el president del Govern central, Pedro Sánchez, que "cap xantatge ni pressió" servirà perquè la seva formació passi per alt els "incompliments" dels socialistes. "Si no ingressen no hi ha crèdit, no es fia", ha sentenciat, després d'incidir que la "gran batalla" del finançament és que "Catalunya ha de tenir el control i decidir sobre els ingressos que genera" i no sobre "la distribució" que és, a parer seu, el "parany" que el PSOE ha parat a ERC.

Així ho ha dit al president durant el ple convocat al Congrés per parlar d'immigració i de fiscalitat, un debat que ha aprofitat per recordar a Sánchez que no es pot situar Junts a "cap bloc de partits espanyols" i que ells només es deuen a Catalunya.

"El que defensem amb els nostres set vots és el control. Que Catalunya mani sobre els ingressos i les despeses de Catalunya. El debat real que ni vostès, ni el PP, ni el PSC, ni els Comuns, ni els de Sumar volen tenir, és el debat sobre el poder. Catalunya ha de decidir sobre els ingressos que genera. Punt. La gran batalla és aquesta, el control dels ingressos", ha afirmat Nogueras.

En aquest sentit, ha destacat que la hisenda "ha de ser una, la catalana" i que traspassar-los l'IRPF "al llarg del temps, ni és concert, ni és poder, ni és tenir la clau de la caixa". "De fet, és una gran aixecada de camisa", ha sentenciat, la qual cosa li ha servit per denunciar que s'ha construït una majoria política a Catalunya "a partir d'un engany" i el que ella ha nomenat el "parany de la distribució".

Nogueras ha contrastat la posició d'ERC amb la del seu partit. "Aquests set vots són l'altra cara de la moneda. El tauler de joc amb Junts és clar. Transparent. Si compleixen, complim. Si no, no". ha abundat, abans d'apuntar que ningú que continuï "tractant Catalunya com una colònia" sense "respectar la seva llengua, la seva cultura, les seves escoles, ni la nació catalana" pot "esperar" el suport del seu partit.