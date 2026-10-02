Junts rebutja que, després de vuit anys de govern amb Sánchez, ara es culpi de l'habitatge els seus set diputats

Fernando Sánchez - Europa Press - Arxiu
MADRID 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Junts ha rebutjat aquest dijous que, després de vuit anys de govern amb Pedro Sánchez, ara siguin els seus set diputats al Congrés els culpables de la crisi de l'habitatge que s'arrossega el país.
Així ho ha assenyalat el portaveu econòmic de Junts al Congrés, Josep Maria Crusset, per defensar-se de les crítiques del PSOE i els seus socis als de Carles Puigdemont després que dijous a la nit hagin rebutjat els decrets d'habitatge i hagin instat el Govern central a treballar sobre el seu text alternatiu.
"Que sí, que sí. Que després de vuit anys governant, amb un augment del preu del lloguer del 23%, un augment del preu de venda del 30% i 250.000 desallotjaments, ara la culpa del problema serà dels set diputats de Junts. Que sí, que sí", ha escrit Crusset en un comentari publicat a X i recollit per Europa Press.
Durant la defensa del primer dels decrets, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha recordat a Junts que el text del Govern central recull el 90% de les seves peticions i els ha instat a donar-hi suport i tramitar-lo després com un projecte de llei per introduir-hi els canvis que considerin oportuns.