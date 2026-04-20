Junts rebutja el Consorci d'Inversions i defensa que la disposició addicional tercera ja ho regula

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha rebutjat aquest dilluns el Consorci d'Inversions pactat entre el Govern i ERC i ha defensat que la disposició addicional tercera de l'Estatut ja regula aquesta qüestió.
"És un organisme innecessari. Per conèixer les dades d'execució pressupostària es poden saber fàcilment només prement un botó de l'ordinador, com les balances fiscals. Només és qüestió de voluntat política saber i conèixer aquestes dades", ha sostingut en una roda de premsa després de la reunió de l'executiva del partit.
Així, ha explicat que la proposta de Junts passa perquè els diners no executats es transfereixin directament a la Generalitat al final de cada any, cosa que considera viable perquè "ho permet jurídicament la disposició addicional tercera de l'Estatut sense la necessitat de crear cap organisme nou, que l'única cosa que farà és ralentir els processos".
SENSE "PODER REAL"
També ha manifestat que el Consorci d'Inversions no té "cap poder real perquè l'última paraula la continuarà tenint el Consell de Ministres" ni capacitat per decidir quines inversions es faran a Catalunya.
"Es repeteix la mateixa història que amb el traspàs de Rodalies, on l'última paraula la té el Govern central", ha retret Rius, que considera que aquest òrgan tampoc no representa cap canvi estructural ni té voluntat de permanència perquè la seva existència dependrà dels qui governin a cada moment.
En la seva opinió, el Consorci d'Inversions no es crea per resoldre el dèficit d'inversions a Catalunya però sí per "la necessitat d'ERC de trobar una coartada per aprovar" els pressupostos de la Generalitat.
En preguntar-li si hi votaran en contra quan arribi al Congrés, ha evitat concretar-ho però ha assegurat que la posició de Junts és "òbvia" en considerar que és un òrgan innecessari.