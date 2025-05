Junts rebutja el burca, el nicab i l'ús de qualsevol vel a les escoles i en extraescolars

S'obren a l'ús del burquini i altres modalitats sempre que es faci servir "roba tècnica de bany"

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

L'executiva de Junts ha acordat posicionar-se en contra del burca i el nicab --que deixa veure els ulls--, i també de l'ús de qualsevol vel per part de menors en espais públics de formació obligatòria, bé sigui a les escoles o en activitats extraescolars i extraesportives.

Així ho han explicat fonts de la formació, que argumenten que s'oposen a l'ús de qualsevol vel en la formació obligatòria --fins als 16 anys-- per una raó de discriminació o de gènere, el mateix motiu que al·leguen per oposar-se al burca i el nicab, sumat a una qüestió de seguretat.

Per contra, mantenen obert el debat sobre la posició que han d'adoptar en relació amb l'ús de qualsevol vel en l'etapa de batxillerat, dels 16 als 18 anys, atès que és formació no obligatòria.

BURQUINI

En relació amb l'ús del burquini a les piscines, Junts s'obre a que es pugui fer servir qualsevol roba de bany sempre que sigui "roba tècnica" per una qüestió de salubritat, i ho fan perquè consideren que és difícil discernir el motiu pel qual una persona vol anar amb un vestit de bany o un altre.

Amb la voluntat d'afrontar aquest debat més enllà de les "posicions bonistes", el partit ha explicat que no volen entrar en qüestions religioses i que el que fan és un posicionament lliure que no depèn del marc legislatiu actual.

En aquest debat, segons les fonts esmentades, han parlat amb col·lectius i persones de religió islàmica i s'han tingut en compte les diferents visions i maneres d'enfocar la qüestió.

"Hem escoltat a tothom i hem pres una decisió" a partir de consensos socials com el respecte als drets humans i la igualtat entre homes i dones, expliquen.

Es tracta, afegeixen des de la formació, d'un posicionament polític que anirà evolucionant, tot i que per ara no es traduirà en iniciatives polítiques.

MOCIÓ D'AC

No obstant això, ha avançat que dijous votaran en contra d'una moció d'Aliança Catalana (AC) que rebutja i demana no emparar l'ús d'elements "com el hijab, el nicab, el burca i el burquini, la xaila, el khimar o el xador com a instruments de control" perquè consideren textualment que tot el redactat destil·la odi pertot arreu.

El partit ha assegurat que treballen amb l'objectiu que Catalunya sigui un sol poble, i opinen que amb aquesta moció d'AC el que s'aconsegueix és generar "catalanofòbia".