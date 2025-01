Junts rebaixa la iniciativa sobre la qüestió de confiança i deixa clar que no té efectes jurídics

MADRID 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari de Junts ha rebaixat la redacció de la seva iniciativa sobre la qüestió de confiança per deixar clar que no té efectes jurídics, en línia amb el que va exigir el PSOE per acceptar-ne la tramitació parlamentària al Congrés.

La redacció original de la proposició no de llei només ocupava una línia i mitja i pretenia instar el president del Govern central a plantejar una qüestió de confiança, però ara Junts opta per atenuar-la i només vol animar Sánchez a "considerar l'oportunitat" de plantejar-la.

També afegeix que la proposta només té un valor polític, no té "efectes jurídics" per a Sánchez i no l'obliga a complir-la, atès que la qüestió de confiança és una "prerrogativa que li confereix la Constitució".

El que no modifica Junts és l'exposició de motius, en la qual es continua queixant que no veuen voluntat política en Sánchez per complir els acords i que amb aquesta dinàmica "no hi ha possibilitat de generar la base de confiança necessària per encarrilar la resta de la legislatura", tot i que l'exposició de motius no es vota i ni té efectes.

Els de Carles Puigdemont han rebaixat el text després de l'acord assolit amb el Govern central per donar suport al nou decret llei òmnibus i com a condició perquè el PSOE i Sumar permetin la tramitació de la seva proposició de llei.