Junts reafirma la "vigència" de l'1-O per fer efectiva la independència

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Junts ha reafirmat la "vigència del mandat" de l'1-O per fer efectiva la independència, en vigília que es compleixi el 8è aniversari de la votació del 2017.
"El referèndum de l'1-O continua sent l'expressió més alta de la voluntat de ser dels catalans i el seu mandat continua plenament vigent. 8 anys després de la seva celebració, des de Junts reivindiquem la seva vigència i reafirmem el nostre compromís a implementar el seu mandat", destaquen en un manifest penjat a X recollit per Europa Press.
Després de constatar que 2,3 milions de persones van votar, defensen que el resultat de l'1-O els obliga a mantenir-se "fidels" amb el seu objectiu.
No obstant això, retreuen que la resposta de l'Estat continua sent "repressió, criminalització i negació dels drets democràtics", a més d'assegurar que no hi ha normalització a Catalunya perquè hi ha dirigents independentistes de l'1-O que continuen sense poder tornar a Catalunya com el líder de Junts, Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
També lamenten que la llei d'amnistia continuï "encallada per la resistència d'una part del poder judicial espanyol a aplicar una llei aprovada democràticament pels representants de la sobirania popular".
"Vivim un cop d'estat togat que impedeix l'aplicació de l'amnistia", afegeix la formació.