Junts reafirma la seva "desconfiança" en el PSOE i recalca que encara no s'ha parlat de la investidura

MADRID, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha reafirmat la seva "desconfiança" en el PSOE malgrat haver recolzat als socialistes per fer-se amb la majoria a la Mesa del Congrés i ha volgut deixar clar que el seu acord s'ha limitat a aquest òrgan, però que encara no s'ha parlat de la possible investidura de Pedro Sánchez.

En una roda de premsa íntegrament en català, fins i tot quan se li feien preguntes en castellà, Nogueras ha qualificat de "històric" el seu acord amb el PSOE per a l'ús del català en les institucions europees, així com pel compromís de poder utilitzar les llengües cooficials en el Ple del Congrés.

Però també ha subratllat que "el principi de desconfiança" els fa ser "molt escrupolosos" en les negociacions perquè, segons ha reconegut diverses vegades, no es fien dels socialistes.

Nogueras reitera que tot el negociat fins ara s'ha limitat a la Mesa del Congrés, i que no s'ha parlat "res" de possibles contrapartides per a un hipotètic suport de Junts a la investidura de Pedro Sánchez.

"Avui no hi ha cap conversa ni negociació respecte a la investidura --ha subratllat--. Insisteixo en el que he dit abans, que el principi de desconfiança fa que siguem molt escrupolosos i molt prudents, per tant, nosaltres no entrarem en aquest tema en absolut", ha dit.