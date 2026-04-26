Junts qualifica el Pla Cura anunciat pel Govern com a "operació de propaganda"

BARCELONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha qualificat el Pla Cura del Govern, anunciat aquest diumenge pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera en el sistema de dependència, com a part d'una "operació de propaganda contínua" de l'executiu per fer veure que el Govern funciona i tapar la falta de lideratge.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, Sales ha criticat que durant aquests gairebé dos anys de legislatura, afirma, s'ha vist que qui deia que garantiria bona gestió ha fracassat: "Amb Pressupostos retirats i amb una desnacionalització sense precedents, amb la llengua com a principal afectada", ha apuntat.
"Aquí l'únic tap que s'ha de desbloquejar és el que fan ells. Catalunya no va bé i ho saben", ha dit en referència a les paraules d'Illa, qui ha assegurat aquest dissabte que el Pla Cura pretén actuar contra el tap en la dependència.