Junts i PSOE apropen postures sobre el traspàs d'immigració després de retirar-se la qüestió de confiança

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -

Junts i PSOE han apropat postures en les negociacions per a la transferència a la Generalitat de les competències en matèria d'immigració després de la decisió dels de Carles Puigdemont de retirar la qüestió de confiança al president del Govern, Pedro Sánchez, en demanar-ho el mediador internacional Francisco Galindo.

Així ho han explicat fonts consultades per Europa Press, donat que l'últim gest del mediador --que va ser la primera vegada que es va pronunciar des que van començar les converses-- sembla haver donat l'empenta definitiva a una negociació que al Govern veien avançada des de fa setmanes.

AVANÇOS SIGNIFICATIUS

De fet, les citades fonts asseguren que s'han produït avanços significatius que podrien propiciar novetats sobre aquest tema a finals d'aquesta setmana o a principis de la següent, mentre que unes altres apunten que faltaria el vistiplau del Ministeri de l'Interior de Fernando Grande-Marlaska, i unes altres fins i tot parlen de 'principi d'acord' entre els partits, sense donar més detalls sobre aquest tema.

La realitat és que la negociació per al traspàs integral de les competències en matèria d'immigració porta encallada des de fa mesos, i els principals obstacles s'han centrat en tres punts: control de fronteres, expedició dels NIE i l'obertura d'expedients d'expulsió.

Ambdues parts reconeixen que les negociacions han estat "difícils", i ho demostra el fet que, encara que PSOE i Junts van acordar fa un any la cessió de competències sobre immigració a canvi del suport al decret anticrisi, encara no és una realitat.

Una vegada el pacte quedi segellat, hauria de quedar aplanat el camí per aprovar uns nous Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), assenyalen fonts del Govern, que esperen que un acord en aquests termes ajudi a convèncer a Puigdemont perquè recolzi uns nous Comptes Generals.

No obstant això, els de Junts sempre han mantingut que no negociaran els PGE sense que es compleixi abans amb els actuals, per la qual cosa neguen que es donin les circumstàncies per entrar en una negociació.