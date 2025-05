Junts i el PSOE acorden que Catalunya assumeixi la gestió dels secretaris i interventors municipals

BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -

Junts i el PSOE han arribat a un acord en el marc de la tramitació de la llei de funció pública de l'Estat perquè Catalunya assumeixi la gestió integral dels funcionaris de l'administració local amb habilitació estatal: secretaris, interventors i tresorers municipals.

En un comunicat, expliquen que l'acord es materialitza a través d'una disposició addicional específica per a Catalunya en l'esmentada llei, que atribueix a la Generalitat les facultats de creació, classificació i supressió de llocs; aprovació de l'oferta d'ocupació pública; processos de selecció, nomenament i processos de provisió, i gestió administrativa integral d'aquests funcionaris.

Es tracta, segons Junts, d'un avenç reclamat des de fa temps pel món local, i amb això consideren que compleixen el compromís adquirit amb el PSOE per a la convalidació dels reials decrets de gener del 2024 relatius "al reconeixement de la posició singular en matèria institucional de la Generalitat com a conseqüència dels drets històrics i la tradició jurídica catalana".

També defensen que contribuirà a revertir la situació crítica que, a parer seu, pateixen molts ajuntaments catalans "on el 66% de llocs de secretaria, intervenció i tresoreria són vacants o ocupats interinament, generant greus disfuncions".

"Aquesta competència havia estat gestionada amb èxit per la Generalitat fins a la recentralització imposada per la LRSAL del 2013", sosté la formació, que consideren que l'acord és un avenç clau per al bon funcionament institucional dels municipis i l'estabilitat administrativa local.

L'acord també inclou mesures per afrontar "la greu situació dels empleats públics en abús de temporalitat i mesures inèdites per garantir els drets lingüístics dels catalans, com el deure dels funcionaris de l'Estat a atendre els ciutadans en la llengua oficial que triïn, i la reserva de places específiques per a catalanoparlants en la funció pública de l'àmbit judicial".