Junts proposa una reforma en Mercabarna per incorporar empreses en el consell d'administració

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
La regidora del grup municipal de Junts a Barcelona, Joana Ortega, defensarà reconèixer Mercabarna com una "infraestructura estratègica de primer ordre" i incorporar tres representants del sector empresarial, amb dret a veu i decisió, en el consell d'administració, informa Junts en un comunicat aquest diumenge.
Ho farà el dimecres, durant la comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, en la qual el grup proposarà una reforma de la gobernança de Mercabarna que "garanteixi la participació efectiva dels operadors i empreses del recinte en els seus òrgans de decisió".
Segons Ortega, els operadors aposta cada dia amb inversions i treball en el futur de Mercabarna, i la seva experiència i visió és imprescindible per definir el pla de futur de la infraestructura: "No té cap sentit que no tinguin veu i vot en les decisions que els afecten directament", ha dit.