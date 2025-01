Junts proposa una nova llei d'emergències de Catalunya per blindar un sistema "propi i català"

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Junts al Parlament Josep Rius ha proposat aquest dimarts aprovar una llei d'emergències de Catalunya per "blindar un sistema d'emergències propi i català" que abordi les noves necessitats que sorgeixen actualment.

"És inajornable, i s'ha de fer en la present legislatura. Necessitem un sistema d'emergències pensat amb mentalitat d'estat i que s'homologui als millors sistemes existents en les principals democràcies europees", ha expressat Rius, en el debat monogràfic sobre emergències al Parlament, informa Junts en un comunicat.

Rius, que és el portaveu de Junts en la Comissió d'Interior al Parlament, ha manifestat la importància de regular en un únic text legal el sistema de gestió de les emergències a Catalunya i que es conjuri com un sistema integral dins el sistema de seguretat pública català.

ACTUALITZAR-SE I MILLORAR-SE

Per Rius, l'actual model necessita actualitzar-se i millorar-se perquè no cobreix les necessitats presents ni futures de Catalunya, ni el context global actual, en les seves paraules.

"A Catalunya no volem picabaralles com al País Valencià sobre qui és responsable de què. Espero que no ens sentim sols també en aquesta qüestió", ha conclòs Rius, en al·lusió als diputats al Parlament.