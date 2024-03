Junts proposa donar més marge d'actuació a les ETT i que puguin fer contractes fixos o discontinus

Vol que sigui obligatori convertir a fix el treballador quan hagi estat posat a la disposició d'una empresa més de tres anys



MADRID, 29 març (EUROPA PRESS) -

Junts ha presentat una bateria d'esmenes al projecte de llei sobre condicions laborals transparents i previsibles amb l'objectiu de donar més marge d'actuació a les Empreses de Treball Temporal (ETT) i que puguin fer contractes fixos ordinaris i es blindin els discontinus.

Els independentistes plantegen amb les seves esmenes, recollides per Europa Press, introduir diverses disposicions addicionals noves al text que ara es troba en tramitació per reformar la llei per la qual es regulen aquest tipus d'empreses, que data del 1994.

Tot i que aquesta normativa ja permet a les ETT en l'article 10 l'elaboració de contractes fixos-discontinus, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) va discrepar recentment d'aquest criteri i va negar a un treballador el dret a percebre la prestació per desocupació després d'haver encadenat diversos contractes fixos discontinus amb l'ETT.

Per això, Junts planteja ara una reforma legislativa en diversos punts de l'articulat perquè aquestes empreses puguin posar a la disposició treballadors amb contractes fixos ordinaris o discontinus, sobretot tenint en compte les necessitats estacionals que tenen moltes empreses usuàries.

Així mateix, Junts enalteix aquestes ETT, conegudes com a agències d'ocupació a Europa, per aportar elements qualitatius que introdueixen elements d'igualtat en la retribució, prevenció de riscos laborals, formació, orientació i inserció al mercat laboral de col·lectius necessitats d'accedir-hi, bé sigui per primer cop o de reingrés per haver-se'n vist exclosos.

També destaquen, d'aquestes empreses, la capacitat per afrontar desafiaments com la taxa desocupació juvenil, l'atur de llarga durada o el de persones més grans de 50 anys.

DEFENSA QUE LA SEVA REFORMA S'AJUSTA A LA LEGALITAT EUROPEA

A més, la formació defensa que la modificació que plantegen és "plenament compatible" amb la regulació europea en matèria d'empreses de feina temporal i amb una sentència del 2022 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que determina que aquestes empreses poden cobrir llocs de feina permanents sempre que ho facin amb caràcter temporal.

En termes legislatius, els de Carles Puigdemont volen primer que els contractes de posada a disposició entre una ETT i una empresa usuària, tant a temps complet com parcial, es puguin desenvolupar "en els mateixos supòsits i sota les mateixes condicions i requisits" en què l'empresa usuària podria fer un contracte fix discontinu.

Així, la relació laboral de la persona cedida per l'ETT hauria de ser de naturalesa indefinida ordinària o fixa-discontínua, regint-se per l'establert en l'Estatut dels Treballadors. Però Junts vol que sigui obligatori fer fix el treballador quan en un període de quatre anys (48 mesos) hagi estat posat a disposició més de tres anys (36 mesos), amb o sense solució de continuïtat, en una mateixa empresa usuària.

D'altra banda, una de les esmenes dels independentistes diu que sempre que les persones treballadores posades a disposició estiguin contractades sota la modalitat d'un contracte indefinit ordinari o fix-discontinu, els contractes de posada a disposició en cap cas computaran a l'efecte dels límits de contractació temporal que es poguessin establir en la llei.

Finalment, Junts vol els llindars numèrics establerts en l'Estatut dels Treballadors per al trasllat, la modificació substancial de condicions o l'acomiadament, realitzats per l'ETT respecte de les persones treballadores posades a disposició, estiguin referits a les posades a disposició en el mateix centre de treball administratiu de l'empresa temporal.