Junts proposa doblar el pressupost de la UE i que la ciutadania voti la Comissió Europea

Defensa harmonitzar alguns impostos a la UE i aprovar nous impostos europeus

BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comin, ha proposat que es dobli el pressupost de la UE en els pròxims cinc anys i reformar els tractats europeus perquè la ciutadania pugui votar directament la presidència de la Comissió Europea, que ara tria l'Eurocambra a proposta del Consell Europeu.

En una roda de premsa aquest dissabte, Comín ha subratllat que la UE ha d'assumir més competències per afrontar els reptes actuals la qual cosa, diu, ha d'anar acompanyat d'una "democratització" d'alguns òrgans perquè tinguin més legitimitat ciutadana per exercir també més poder.

Ha remarcat que la Unió Europea ha de transitar cap a més integració en àmbits econòmics i de fiscalitat, per la qual cosa ha proposat crear un "Ministeri d'Hisenda" a la Comissió Europea que assumeixi aquestes competències.

CANVIS ESTRUCTURALS

El candidat ha subratllat que algunes propostes necessiten reformar els tractats de la UE perquè suposen canvis estructurals, però ha valorat que aquestes mesures poden estar molt avançades durant la pròxima legislatura i que són necessàries, diu, per garantir el benestar dels europeus en les dècades vinents.

Ha defensat harmonitzar alguns impostos a Europa per evitar distorsions econòmiques en el mercat comú, per fer que alguns impostos estatals passin a estar en mans de la UE, com és, apunta, l'impost de societats.

També ha plantejat la creació de nous impostos europeus, relacionats sobretot amb el pacte verd europeu, com, per exemple, gravar les emissions contaminants en les importacions per evitar una "competència deslleial" respecte de la producció interna, que té més exigències mediambientals en alguns casos.