Junts proposa Anna Erra com a substituta de Borràs a la presidència del Parlament

El ple per elegir la nova presidència del Parlament se celebrarà divendres a les 12 hores

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

L'executiva de Junts ha proposat aquest dimarts que la vicepresidenta de la formació i alcaldessa en funcions de Vic (Barcelona), Anna Erra, substitueixi la presidenta del partit, Laura Borràs, en la presidència del Parlament.

Així ho han explicat fonts consultades per Europa Press, amb la qual cosa el nom d'Erra serà el que Junts presentarà en el ple de divendres, en el qual s'ha d'elegir el nou president de la institució, i comptarà d'entrada amb els vots del seu grup i el d'ERC.

El nom d'Erra, pròxima al secretari general de Junts, Jordi Turull, ha estat un dels que més ha sonat l'últim any per rellevar Borràs, i de fet totes dues han arribat juntes a la reunió de l'executiva.

Aquestes últimes setmanes havien aparegut altres noms com el del portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, i també es va descartar el de l'alcaldessa en funcions a Girona, Marta Madrenas, que concorrerà a les eleccions generals.

La secretària segona de la Mesa, Aurora Madaula, molt pròxima a Borràs, es va desmarcar com a possible successora, i si bé temps enrere es va decantar per deixar l'escó buit, recentment va defensar que havien d'escoltar la líder del partit abans de decidir res sobre el seu possible relleu.

Erra, que ha governat amb majoria absoluta a Vic en l'últim mandat, ja va anunciar mesos enrere que no aspirava a repetir, i molts en el partit ja la van situar en els primers llocs per succeir Borràs, i més tenint en compte que va ser la segona dirigent de la formació que més suport va recollir en el congrés que Junts va celebrar el juliol del 2022, només per darrere de Turull.