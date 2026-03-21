Junts pressiona a Sánchez en el Congrés amb una baixada massiva d'impostos a autònoms i classe mitjana

Eduardo Parra - Europa Press
Demanen deflactar l'IRPF, baixar impostos energètics i eximir de l'IVA als autònoms
MADRID, 21 març (EUROPA PRESS) -
Junts aprofitarà el Ple del Congrés de la setmana vinent per pressionar al president del Govern, Pedro Sánchez, i demanar una baixada massiva d'impostos per als autònoms, sectors professionals i famílies de classe mitjana.
Segons consta en l'ordre del dia del Ple, el partit de Carles Puigdemont defensarà dues iniciatives en matèria tributària d'ampli contingut, una proposició no de llei i una moció conseqüència d'una interpel·lació urgent que van dirigir la setmana passada a la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
Pel que fa a la proposició no de llei, recollida per Europa Press, els independentistes demanen al Govern rebaixar l'IVA aplicable als subministraments energètics essencials, recuperant i consolidant el marc excepcional de protecció aplicat durant la crisi energètica derivada del conflicte a Ucraïna. Això inclou un 5% d'IVA en el subministrament de gas natural i la factura elèctrica.
També es reclama eliminar l'impost sobre successions i donacions, fixar un IVA del 0% en l'adquisició del primer habitatge i cedir de forma "immediata" a la Generalitat els habitatges titularitat de la Sareb situades en la Comunitat Autònoma catalana.
PETICIONS QUE COINCIDEIXEN AMB LES DEL PP
Al seu torn, el grup inclou un punt per demanar que s'apliqui la directiva europea 2020/285, que permet eximir de l'IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros anuals, alguna cosa que el PP també està reclamant.
També coincideixen amb la formació d'Alberto Núñez Feijóo a demanar suprimir amb caràcter general el gravamen del 7% sobre el valor de la producció d'energia elèctrica perquè es redueixi la factura elèctrica que paguen les famílies, així com en deflactar els tres primers trams estatal de l'IRPF per adaptar l'impost a la inflació.
D'altra banda, la formació inclou un punt per demanar al Govern que en casos de desnonaments de persones vulnerables per falta de pagament del lloguer l'Estat procedeixi a enervar el desallotjament mitjançant el pagament del lloguer hagut de, precepte recollit en l'article 22.4 de la Llei d'Enjudiciament Civil.
Junts ja va realitzar aquesta petició just després d'haver votat en contra del decret del 'escut social' precisament per incloure la llei la prohibició expressa dels desnonaments a persones vulnerables.
MESURES PER A AUTÒNOMS I PROFESSIONALS
En les seves respectives iniciatives, Junts planteja mesures específiques per a sectors professionals com a agricultors i pescadors, mestres, metges, autònoms i petits empresaris i emprenedors.
Entre aquestes mesures s'inclouen peticions per fixar un mínim de 180 jornades anuals de pesca, rebaixar de forma estructural el gasoil professional agrícola amb exclusivament 0,021 euros per litre d'impost especial d'hidrocarburs, incrementar el pressupost educatiu estatal transferit a Catalunya fins al 6% del PIB o ampliar les places MIR en la comunitat autònoma.
Pel que fa als autònoms, el partit vol impulsar una reforma integral per aplicar una devolució de l'IVA trimestralment, eliminar rigideses en la seva tributació, deflactar tots els trams impositius i detenir qualsevol "intent de pujada indiscriminada" de les quotes d'autònoms.