Junts presentarà al PSOE una proposta pròpia en habitatge aquest mateix divendres

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Junts presentarà al PSOE una proposta pròpia en habitatge aquest divendres, que asseguren que ja està preparada, perquè serveixi de punt de partida "si el PSOE vol avançar cap a una solució real, solvent i capaç de reunir un ampli suport parlamentari".
Tal com va decidir dijous a la nit l'Executiva Nacional del partit, el grup parlamentari ha demanat al PSOE que retiri els dos decrets en habitatge i torni a treballar en un nou text "amb mesures efectives per afrontar la greu crisi" de l'habitatge, han informat els postconvergents en un comunicat aquest divendres.
Segons Junts, la seva proposta és "àmplia i tècnicament solvent, que actua amb contundència contra els fons voltor i protegeix totes les famílies".
La formació exigeix una "condició prèvia" per negociar el seu decret, que és la retirada dels decrets que aquest divendres es porten a votació.
"Evitant així els seus efectes negatius i irreversibles sobre el mercat de l'habitatge i la greu situació que viuen moltes famílies", apunten.