Junts presenta la seva nova imatge a Barcelona després de la sortida de Trias

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, fins aquest dilluns TriasXBCN i a partir d'ara JuntsXBarcelona, ha presentat la seva nova imatge per al que queda de mandat després del comiat al juliol de l'exalcalde Xavier Trias com a líder de la formació al consistori.

En una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit a la Gran Via de Barcelona, l'actual líder de la formació a la capital catalana, Jordi Martí Galbis, ha esperat que aquesta sigui una "nova etapa" tant per al partit com per a Barcelona i Catalunya.

Trias va renunciar a l'acta de regidor després d'haver-se presentat a les eleccions per tornar a optar a l'alcaldia: malgrat guanyar els comicis, l'exalcalde no va poder tornar a governar, ja que BComú i el PP van investir el candidat del PSC, Jaume Collboni.