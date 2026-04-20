Junts pregunta pel cost de la cimera progressista i qui ha pagat "la campanya" de Sánchez

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha preguntat pel cost de la cimera progressista de Barcelona i qui l'ha pagat: "Els barcelonins no han de finançar cap campanya personal de Pedro Sánchez ni cap precampanya electoral de Jaume Collboni a l'alcaldia de Barcelona".
En una roda de premsa aquest dilluns després de la reunió de l'executiva del partit, ha acusat Sánchez d'haver celebrat una suposada cimera progressista que considera "un acte de promoció personal pagat amb diners públics".
També ha responsabilitzat el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'haver-la blanquejat quan "el 2017 es manifestava amb la dreta espanyolista, i també Collboni, que és alcalde gràcies als vots de la dreta espanyolista malgrat no haver guanyat les eleccions".
"Han venut una Catalunya falsament normalitzada, amb una Generalitat sense veu i subordinada al Govern central. És el model de sucursalització que impulsa Illa", ha lamentat.
"A COP DE DECRET"
Sobre el procés per a la regularització de migrants, ha criticat que el govern de Sánchez l'aprovés per decret i sense buscar consens: "Governa a cop de decret".
També ha culpat l'executiu d'haver externalitzat tota la responsabilitat de la regularització als ajuntaments en assegurar que no se'ls ha consultat i estan "desbordats perquè no tenen criteris clars, els recursos necessaris ni la capacitat administrativa per fer-hi front".
I ha lamentat novament que en el decret s'exclogués que unes de les condicions necessàries per acollir-se a la regularització fos el coneixement del català, cosa que "figurava en el primer redactat del decret i ara ha desaparegut".
"Excloure el català del procés de regularització és dificultar la integració dels immigrants a Catalunya i restar-los oportunitats per progressar", ha sostingut Rius, que ha qüestionat la utilitat de tenir un departament de Política Lingüística i el Pacte Nacional per la Llengua.