Junts pregunta al Govern si la Guàrdia va finançar operacions antiseparatistas amb fons irregulars d'Aldama

MADRID 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari de Junts ha registrat al Congrés diverses preguntes escrites adreçades al Govern central per aclarir si es van fer servir fons procedents del frau dels hidrocarburs, en què presumptament està implicat l'empresari Víctor de Aldama, per finançar operacions encobertes de la Guàrdia Civil, entre les quals possibles actuacions contra dirigents i activistes del moviment independentista.

Les preguntes, a les quals ha tingut accés Europa Press, es remeten a les informacions publicades recentment per 'El Mundo' i 'El Món', segons les quals l'empresari Víctor de Aldama, actualment investigat com la figura clau en una trama de frau fiscal valorada en més de 231 milions d'euros, hauria actuat com a intermediari per facilitar recursos, informació i contactes a la UCE-2 de la Guàrdia Civil.

Segons aquestes publicacions, Aldama hauria exercit com a "conseguidor" per a la UCE-2, aportant dades confidencials d'empreses importants, a més de col·laboracions amb serveis d'intel·ligència estrangers com la CIA i l'FBI.

Els informes interns esmentats indiquen que, a més d'informació, aquest empresari hauria facilitat beneficis personals i professionals a membres del cos, incloent entrades per a partits, accés a metges privats o col·laboració logística en determinades operacions. Aquesta col·laboració va ser reconeguda amb la concessió a l'empresari, el 2022, de la Medalla al Mèrit amb Distintiu Blanc de l'institut armat.

Junts pregunta al Govern central si confirma l'existència i veracitat dels informes de la Guàrdia Civil als quals fan referència els dos mitjans, i si s'han fet servir fons irregulars, inclosos els procedents del frau dels hidrocarburs, per finançar operacions encobertes.

Així mateix, pregunta si s'han destinat recursos provinents d'aquests fons a operacions específiques contra el moviment independentista, incloent els seus líders, representants i activistes socials, i si en aquest marc també es van fer servir fons d'origen veneçolà.