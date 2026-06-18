Junts pregunta pel possible fitxatge d'un càrrec que "qüestiona la unitat" del català

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Junts ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides a la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, per la possible incorporació d'un càrrec en Educació que "qüestiona la unitat" de la llengua catalana i la immersió.
En un comunicat aquest dijous, expliquen que pregunten a Niubó i Vila si consideren idoni fitxar el regidor a Rubí (Barcelona) Víctor García com a coordinador de projectes estratègics a la Secretaria de Millora Educativa, i si consideren que reuneix els requisits per ocupar aquesta responsabilitat.
Així, volen saber si Niubó farà efectiu aquest nomenament i, en cas afirmatiu, que expliqui el motiu pel qual ha escollit aquest perfil i si es tracta d'una decisió personal de la consellera.
A Vila li pregunten si creu que "un filòleg que ha qualificat de 'protoimperialista' la defensa de la unitat de la llengua catalana" pot participar en l'aplicació de les mesures del Pacte Nacional per la Llengua que ha d'impulsar el Departament.
Després d'això, exigeixen transparència al Govern i que qualsevol nomenament en Educació garanteixi "un compromís inequívoc amb la llengua catalana, amb el model d'immersió lingüística i amb l'escola catalana".