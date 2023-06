Junts posposa fins dimarts l'executiva per debatre si pacten amb el PSC a la Diputació de Barcelona

Sectors del partit estan molestos amb la gestió de Turull



BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

Junts ha posposat fins dimarts la reunió de l'executiva que debatrà si han de reeditar el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona després del que va passar a l'Ajuntament de la capital catalana, quan els vots dels socialistes, els comuns i el PP van permetre la investidura de l'alcalde socialista Jaume Collboni.

Així ho han explicat diverses fonts consultades a Europa Press, que han assegurat que la direcció, que normalment es reuneix dilluns, no ha detallat el motiu de la decisió, mentre que altres fonts ho han atribuït a motius d'agenda.

Tot i que el PSC sempre havia mostrat disposició a reeditar el pacte, dijous va avisar que estan explorant amb ERC i els comuns "altres opcions" per formar part del govern de la Diputació de Barcelona, en espera de la decisió que prengui Junts.

El debat entre els dirigents de Junts està obert després del que va passar al consistori barceloní, i de fet el secretari general del partit, Jordi Turull, ha convocat una reunió aquest mateix divendres, amb l'assistència dels diputats provincials, en què s'abordarà aquesta qüestió, han explicat altres fonts a Europa Press.

Malgrat quedar-se sense l'alcaldia, recentment Xavier Trias es va mostrar partidari de reeditar l'aliança amb els socialistes quan va assegurar que Núria Martín i Antoni Balmón són dues persones que no l'han "enredat" mai.

No obstant això, aquest mateix divendres la portaveu de Junts al Congrés i candidata a les eleccions generals, Míriam Nogueras, s'ha oposat al pacte amb el PSC i ha demanat a l'independentisme fer un "reset" i sumar on tinguin majoria.

Aquestes opinions reflecteixen les diferències que hi ha entre la direcció i l'anomenat sector pragmàtic de Junts, que aposta obertament per reeditar l'entesa amb els socialistes.

MALESTAR AMB TURULL

Les executives territorials de Junts a Tarragona i Lleida també estan molestes amb la direcció, i en concret amb Turull, després que finalment ERC i el PSC van pactar per governar a les diputacions.

Aquest malestar es va traslladar, com va avançar Europa Press, al Consell Nacional que el partit va celebrar diumenge passat, on hi va haver crítiques a la gestió de Turull.

L'executiva territorial de Tarragona era partidària de pactar la diputació amb els socialistes i així ho havien traslladat al secretari general, a qui recriminen haver frenat l'operació amb el beneplàcit de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.