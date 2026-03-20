Junts portarà la rebaixa de l'IRPF al Parlament i critica la "manca de concreció"

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha anunciat que registraran una proposició de llei amb les mesures que van plantejar al Govern per afrontar les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, entre les quals la petició de rebaixar l'IRPF a rendes baixes i mitjanes, i ha retret una "manca de concreció" al Govern.
En la roda de premsa després de la reunió de la Generalitat amb els grups parlamentaris, ha negat que els consellers els hagin presentat un pla de xoc, i malgrat avalar que assumeixen mesures que Europa i el Govern han posat sobre la taula, ha lamentat que el Govern vagi "a remolc i amb retard".
"Han fet una proposta sense concreció. Són bàsicament idees, que diuen que les volen aprovar dimarts" i que no contemplen propostes de Junts com la de deflactar l'IRPF, altres sobre l'habitatge o la llei per tenir un salari mínim de referència a Catalunya, entre d'altres.
Sense aclarir si donaran suport al decret que presenti el Govern sobre aquest tema, ha preguntat si el president de la Generalitat, Salvador Illa, assumiria rebaixes fiscals en impostos que són de competència catalana després que el president del Govern central, Pedro Sánchez, hagi plantejat rebaixes de l'IVA en llum, benzina i gas.
Malgrat tot, ha cridat a esperar què diu "la lletra petita del BOE perquè, com en altres ocasions, el que es desprèn de les rodes de premsa del Consell de Ministres acaba sent, moltes vegades, simple propaganda".