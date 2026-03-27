Junts portarà la deflactació de l'IRPF a les rendes baixes al pròxim ple del Parlament

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
Junts portarà al pròxim ple del Parlament la petició que el projecte de pressupostos del 2026 inclogui la deflactació dels trams autonòmics de l'IRPF i l'actualització dels mínims "per neutralitzar l'efecte de la inflació i reduir la càrrega fiscal de les rendes més baixes".
Així es recull en una moció de Junts subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del mercat de treball, que es debatrà en el ple previst a mitjans d'abril.
Més enllà d'aquesta moció, Junts va avançar recentment que registraran una proposició de llei amb les mesures que van plantejar al Govern per afrontar les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, entre les quals la petició de rebaixar l'IRPF a les rendes baixes i mitjanes.
En la moció també reclamen aplicar el tram autonòmic de l'IRPF als contribuents perceptors de pensions, els mateixos tipus marginals que els que corresponen al tram estatal, i impulsar un 'paquet fiscal jove' que incorpori un programa d'exempció i bonificació progressiva d'aquest tram per a joves demenys de 35 anys.
ALTRES PUNTS
Altres punts opten per establir un complement autonòmic per a les pensions de viduïtat i per a les pensions del règim especial de treballadors autònoms amb imports inferiors al llindar de referència, i impulsar la plena compatibilitat entre la percepció de pensions contributives i l'exercici d'una activitat professional, "eliminant restriccions i penalitzacions" per fomentar l'envelliment actiu.
També insten el Govern a elaborar un estudi per avaluar la transformació del model de gestió de les polítiques d'ocupació a un sistema mixt amb participació d'actors públics i privats, i sol·liciten l'impuls d'una llei de l'aprenent que reguli i promogui la formació en el si de les empreses.
A més, el Parlament insta la Generalitat a negociar amb el Govern central el traspàs de la gestió de les polítiques passives d'ocupació per integrar-les amb les polítiques actives a Catalunya a més de les competències en matèria de Seguretat Social per poder "gestionar les pensions dels catalans davant l'increment del cost de la vida a Catalunya".
I també demanen el traspàs "del deute històric en matèria de pensions amb Catalunya" i que el Parlament expressi la necessitat de crear una comissió d'estudi per analitzar les polítiques necessàries per assolir la plena ocupació.