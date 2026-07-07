Junts portarà al CGE la llei dels Comuns per prohibir la compra especulativa d'habitatges

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha anunciat aquest dilluns que portaran al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la proposició de llei dels Comuns per a l'adopció de mesures de contenció de l'especulació en zones de mercat tensionat.
Ho ha explicat en una roda de premsa a la cambra catalana la mateixa setmana en què el ple debatrà si el text es tramita per lectura única, i serà posteriorment quan Junts el podrà elevar al CGE (que disposarà d'una setmana per pronunciar-se), la qual cosa en posposarà l'eventual aprovació fins després de l'estiu, amb el nou període de sessions.
La proposició de llei modifica la llei d'urbanisme perquè a les zones de mercat residencial tensionat els ajuntaments puguin limitar la compra especulativa d'habitatges a través del planejament urbanístic, de manera que només es puguin comprar si és per viure-hi o perquè hi visqui un familiar, o per llogar-los com a habitatge habitual, amb els límits de preu del lloguer establerts.
També preveu que, excepcionalment, es pugui comprar un habitatge diferent de l'habitual quan sigui l'única segona residència del comprador i estigui en un altre municipi, i amplia el règim sancionador de la llei perquè es considerin infraccions molt greus l'incompliment de les limitacions i els negocis jurídics simulats per esquivar-les.
AFECTA DRETS
Segons Vergés, porten la iniciativa al CGE perquè "afecta un dret fonamental, que és el dret a l'habitatge, i també afecta les competències dels ajuntaments".
"El tripartit ho ha volgut entrar en lectura única, i amb això volen descartar qualsevol tipus de debat, que no compareguin ni tan sols els col·legis professionals. Ho fa amb 'agosticitat' perquè els catalans, quan tornin de vacances, es trobin" amb aquesta llei, ha lamentat.
Per Vergés, el redactat tampoc no compleix la normativa europea "en el sentit de les llibertats d'empresa i les directives de servei i que, a més, sí que se'n fa una interpretació liberal, resulta que afecta les adquisicions per successions i donacions".
"En definitiva, és una iniciativa del tripartit que el que fa és demostrar que, pel Govern, en habitatge continuen manant els Comuns", ha retret Vergés, que també ha acusat la Generalitat d'improvisar i d'encadenar decrets, reformes i pegats en aquesta qüestió.
A més a més, considera que el text trasllada la responsabilitat als ajuntaments perquè, a parer seu, acabarà depenent d'ells i de la seva normativa urbanística local si ho apliquen o no. "Ens podem trobar que Barcelona ho aplica i Badalona no".
"Ningú no assumirà les conseqüències que això pugui desencadenar per part d'aquest govern, i continuen equivocats en el diagnòstic", ha resolt.