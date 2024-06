Junts porta a votació al Congrés el reconeixement de Kosovo, un exemple de declaració unilateral d'independència

MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari de Junts pensa portar a votació la setmana vinent en el ple del Congrés una proposició no de llei amb la qual vol que s'insti el Govern central a reconèixer Kosovo "com a estat sobirà".

La iniciativa, que es debatrà dimarts vinent, defensa que Kosovo és "un estat de dret i democràtic amb aproximadament 1,7 milions d'habitants" el qual reconeixen com a estat independent 104 països, inclosos 22 membres de la UE.

Kosovo va proclamar unilateralment la independència el febrer del 2008, tot i que Sèrbia el continua considerant una província autònoma. Espanya, igual que Romania, Eslovàquia, Xipre i Grècia, encara no el reconeix com a estat en esgrimir que es va tractar d'un "acte unilateral" que no va comptar amb el beneplàcit de Belgrad.

En aquest sentit, Junts recorda que el Tribunal Internacional de Justícia (CIJ) va dictaminar el juliol del 2010 que "la declaració d'independència de Kosovo no va vulnerar el dret internacional" i que no hi havia cap norma que li impedís fer-la.