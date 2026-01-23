Junts porta al ple del Parlament una moció que demana un concert econòmic per a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Els Comuns demanen en una altra moció que el Govern busqui l'aval del Parlament al nou finançament
BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El grup de Junts ha presentat una moció que es debatrà en el ple del Parlament de la setmana vinent en la qual defensa que "el sistema de finançament més just ha de ser en forma de concert econòmic".
Segons ha publicat el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) consultat per Europa Press, el text de Junts demana que aquest concert s'apliqui mitjançant una llei específica que en reguli el funcionament "fora el marc de la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (Lofca)".
Els de Carles Puigdemont volen que aquesta llei prevegi que la Generalitat té "la plena sobirania fiscal i normativa sobre tots els impostos recaptats a Catalunya", a més de la gestió, liquidació, recaptació i inspecció a través de l'Agència Tributària de Catalunya.
Aquesta norma també inclouria una quota que la Generalitat pagaria a l'Estat pels serveis prestats a Catalunya "i una aportació solidària decidida per la Generalitat".
En un altre punt de la moció, Junts insta el Govern a demanar al Govern central que assumeixi "el compromís de la no execució històrica de les inversions a Catalunya", començant per la condonació del 100% del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) de manera immediata.
MOCIÓ DELS COMUNS
Per la seva banda, els Comuns també han presentat una moció sobre l'evolució de l'economia catalana i el cost de la vida en la qual criden el Govern a treballar perquè el Parlament "doni suport a la nova proposta de finançament".
El text dels de Jéssica Albiach també demana a l'executiu català donar suport a l'increment del salari mínim interprofessional (SMI) fins als 1.221 euros mensuals en 14 pagues, i defensar que "no tributi en l'IRPF".